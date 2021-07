Après avoir présidé treize années durant aux destinées de Varonis Europe, Norman Girard rejoint le spécialiste français de l’automatisation et de la sécurité des connexions réseaux EfficientIP en qualité de directeur général, membre du conseil d’administration et associé. Sa mission : poursuivre la stratégie d’internationalisation de la société pour en faire un acteur global leader sur son marché.

Norman Girard arrive auréolé de son succès chez Varonis où, en tant que vice-président directeur général pour l’Europe continentale, il a œuvré au lancement de l’activité en Europe pour la porter à quelque 80 millions de dollars de chiffre d’affaires annuel. Il succède à David Williamson, qui a fait valoir ses droits à la retraite.

Il intègre une équipe elle-même constituée de nombreux vétérans de l’IT, certains ayant participé à quelques-unes des plus belles réussites du secteur ces dernières années. Le président du conseil de l’entreprise n’est autre que Thierry Drilhon, qui a dirigé les filiales françaises de Microsoft puis de Cisco à la fin des 90 et au début des années 2000. Le vice-président ingénierie système est Sylvain Siou, qui a participé au lancement de VMware en France en 2004 et qui officiait chez Nutanix France également en tant que vice-président ingénierie système jusqu’à son départ il y a six mois.

Autre recrue de choc sur le point d’être officialisée : Léonard Dahan, jusque-là vice-président en charge des ventes MSSP chez Forcepoint, qui prend la direction du channel et des alliances à l’international.

EfficientIP fournit des outils de contrôle et de sécurisation des équipements réseaux. L’éditeur s’est notamment spécialisé dans la sécurisation des flux DNS et plus généralement de l’espace DDI (DNS-DHCP-IPAM). Il revendique un chiffre d’affaires de l’ordre 35 millions d’euros réparti sur un millier de clients et un effectif de près de 200 personnes. Disposant d’une présence dans différents pays européens (Allemagne, Grande-Bretagne, Italie, Espagne, Benelux…), en Amérique du Nord, en Inde et à Singapour, la société est en concurrence avec des sociétés telles que Infoblox, Bluecat Networks, mais aussi Cisco.

« Ce qui m’a séduit chez EfficientIP, c’est sa technologie, qui est à mon sens bien au-dessus de celle de ses concurrents en termes de capacité de traitement ou de détection d’attaques », expose Norman Girard.