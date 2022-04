L’année 2021 restera gravée dans les annales pour le grossiste à valeur ajoutée NeoVAD qui a doublé ses facturations, à plus de 7 M€. Une croissance portée par la très forte progression de son partenaire Cato Networks. Leader du SASE (Secure Access Service Edge ou services d’accès à distance sécurisés), ce dernier a vu ses facturations augmenter de près de 400% sur l’année, s’imposant comme le premier fournisseur de NeoVAD.

De quoi relancer la croissance du grossiste. Celle-ci avait été entravée en 2020 par la perte d’Ivanti, qui était alors son fournisseur numéro un. Également marqué par le Covid et la perte de son fournisseur AVI Networks, l’exercice 2020 s’était soldé par un recul de près de 40% de son chiffre d’affaires.

La croissance de Cato Networks s’est nourrie du recrutement de partenaires stratégiques qui ont beaucoup plus engagés avec la marque grâce à toute une série d’initiatives : formations techniques et commerciales, actions de détection de projets, tests pour faire en sorte que leurs clients mettent la main sur la solution… Ce qui s’est traduit par une augmentation considérable du nombre de dossiers et de la taille des projets.

« Cato Networks a le potentiel pour s’imposer face aux leaders historiques du marché des réseaux et de la sécurité tels que Fortinet, Palo Alto Networks, Riverbed ou Silver Peak, estime Jérôme Boulon, directeur général associé de NeoVAD. L’offre de Cato Networks permet aux clients de remplacer avantageusement leurs liaisons MPLS par un service réseau de type SD-Wan intégrant tout un ensemble de briques réseau et sécurité sous forme de service telles que l’optimisation WAN, la visibilité du trafic applicatif, l’accélération des accès aux services Cloud, le pare-feu nouvelle génération, le filtrage url, l’antispam, la détection d’intrusion, la gestion des utilisateurs mobiles, le CASB… »

L’année 2021 a également été marquée par la signature de trois autres fournisseurs : F5, Deep Instinct et Scality. Le premier l’a chargé de lui ouvrir des débouchés pour ses solutions Nginx (serveur d’application) et Volterra (sécurité et la performance des applications dans le Cloud). Le deuxième est positionné sur la sécurisation des points de terminaison et se distingue par son algorithme de détection des risques basé sur l’apprentissage profond. Le second lui a confié le développement d’un réseau de distribution en France pour son nouveau produit Artesca, une solution de sauvegarde immuable.

Le grossiste a aussi perdu deux partenaires historiques : Bitglass (CASB), racheté en octobre dernier par ForcePoint, et Guardicore (sécurisation des flux internes des datacenters), racheté par Akamai. Mais l’impact de ces défections sera faible sur ses revenus, assure le grossiste. « Malgré quelques belles références, l’activité de Bitglass restait assez marginale en France », reconnaît Jérôme Boulon. Même constat pour Guardicore. La perte de ces revenus devrait être compensée par ceux issus des nouveaux fournisseurs tels que Deep Instinct.

En tout cas, cela n’a pas dissuadé NeoVAD de poursuivre ses recrutements, avec trois nouvelles embauches depuis le début de l’année (portant son effectif à 15 personnes). Au début de l’année, le grossiste s’est également offert de nouveaux locaux deux fois plus spacieux (toujours à Boulogne mais avenue Jean Jaurès). Un supplément de surface destiné à accueillir ses événements. « On veut faire de nos locaux un lieu de passage pour nos clients et partenaires afin de les fidéliser et créer un lien plus étroit.

Fort de 150 clients actifs désormais, le grossiste table sur un chiffre d’affaires de 10 M€ cette année et vise 20 M€ pour ses dix ans, en 2025.