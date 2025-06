MYPE, une société de consulting et formation reconnue pour son expertise sur Power BI, continue de faire évoluer son offre.

Grâce à sa récente certification auprès d’ENI , MYPE peut aujourd’hui proposer une nouvelle offre de formation de 3 jours sur SQL, éligible au CPF, via son site ApprendreSQL.com. L’entreprise rejoint ainsi le cercle fermé des 36 organismes habilités pour former sur SQL en France*.

« SQL est un langage fondamental pour de nombreuses raisons. C’est un langage standardisé et universel. Il est commun à presque toutes les bases de données relationnelles (Oracle, MySQL, PostgreSQL, SQL Server…), ce qui garantit sa portabilité et sa longévité. Il est optimisé pour les données structurées et il n’existe pas d’autres solutions qui égalent sa performance et sa simplicité pour interroger, filtrer et agréger des données bien organisées. Il s’intègre aussi bien à Power BI qu’à Python en passant par Excel et les outils cloud et reste accessible même à des non-développeurs. C’est la base de la data. » Jean Baptiste Briois, Responsable de l’activité SQL, MYPE

Un langage incontournable

Derrière chaque tableau de bord, chaque rapport d’analyse ou chaque décision pilotée par les données, se cache souvent un langage devenu indispensable : SQL (Structured Query Language. Il permet d’interroger, de manipuler et de structurer les bases de données relationnelles, c’est-à-dire les systèmes dans lesquels sont stockées la majorité des données d’entreprise. Concrètement, SQL est l’outil qui permet d’aller chercher la bonne information au bon moment. Il est utilisé au quotidien par les analystes, les développeurs, les data scientists… et plus largement par tous ceux qui ont besoin de transformer des données brutes en informations utiles.

Avec plus de 200 entreprises accompagnées, MYPE est devenu un partenaire de confiance pour celles et ceux qui veulent automatiser et exploiter leurs données afin de prendre des décisions éclairées et d’optimiser leur temps. Aujourd’hui MYPE, qui place l’excellence et la pédagogie au cœur de son engagement, permet à ses clients de devenir expert du langage SQL et de rendre leur formation éligible au CPF.

*France Compétences, RS6085 « Langage SQL : Exploiter une base de données relationnelle » mai 2025