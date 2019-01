Soutenu par Orange Capital Ventures, le jeune éditeur de solutions de cybersécurité Morphisec s’intéresse au marché français. La jeune pousse basée à Be’er Sheva, « la capitale israélienne de la lutte contre les cyber-attaques » selon Frenchweb, revendique 2,5 millions d’utilisateurs déployés dans le monde et 1.300 clients actifs pour sa technologie Morphisec Moving Target Defense.

Pour se faire une place dans l’Hexagone, Morphisec vient de nommer Stéphane Hauray au poste de directeur France. Celui-ci est chargé de définir et de mettre en œuvre la stratégie commerciale de l’éditeur au niveau national et d’y développer ses parts de marché. Au-delà des ventes réalisées en direct, il devra aussi identifier des partenaires potentiels et sensibiliser les prescripteurs et analystes régionaux sur la pertinence de l’offre Morphisec Moving Target Defense précise la société. Pour remplir ces objectifs, Stéphane Hauray peut s’appuyer sur une longue expérience professionnelle acquise dans des entreprises telles que CEGID, Enablon, Kaseya et Appsense. Titulaire d’un MBA Management & information system de l’International University of San Francisco, le fraîchement nommé directeur France a commencé sa carrière chez SWsoft (désormais Parallels) en 1998.

« Nous bénéficions de nombreux atouts qui vont nous permettre de nous imposer rapidement sur le marché comme un acteur incontournable : une prise de participation au capital de Morphisec par Orange Digital Ventures ou encore des accords de revente avec Orange Belgium et de distribution avec Techdata et plusieurs MSSP au Benelux », commente dans un communiqué le Chief Business Officer de Mophisec, Omri Dotan . « Les solutions traditionnelles d’EDR et d’EPP ne permettent pas de se protéger efficacement et préventivement des cyber attaques complexes. Nous apportons une réponse concrète à cette problématique et confions à Stéphane Hauray la mission de développer rapidement nos ventes sur la France et de nous positionner comme un acteur central. »

Précisons que la jeune pousse participe au FIC 2019 (Forum international de la cybersécurité) qui se déroulera à Lille les 22 et 23 janvier.