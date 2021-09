Au sein de l’Union Européenne (UE), la catégorie de déchets qui augmente le plus vite sont les appareils électroniques inutilisés, aussi appelés e-déchets. Moins de 40% d’entre eux sont recyclés. Le reste part à la décharge. Pourtant, une récente étude menée en Allemagne, au Royaume Uni et en Allemagne par Arlington Research pour CleanMyMac indique que 70% des utilisateurs de Mac pensent – à tort – que l’équipement dont ils se sont séparés est réutilisé ou recyclé. Est-ce par envie de se donner bonne conscience tout en surconsommant ? Seuls 11% des sondé.e.s ne se font pas aucune illusion et pensent que leur ancien Mac va partir à la décharge.

La dissonance cognitive se lit dans les réponses des 1.500 personnes interrogées. Parmi les principales raisons citées pour se séparer d’un Mac, les utilisateurs français répondent : parce que le système est devenu « trop lent » (20%), parce que les applis devenaient trop lentes (19%) ou pour s’équiper d’un modèle plus récent (14%). Or, la fréquence d’achat participe grandement au changement climatique car les e-déchets sont le plus souvent exportés hors de l’UE vers d’autres pays, en Afrique de l’Ouest et en Asie notamment. Dans un communiqué, l’éditeur de logiciels MacPaw qualifie cette attitude de « sciemment irresponsable » et portant préjudice au monde entier. « Ceci se traduit par un surcroît d’émissions de carbone, un plus grand nombre de décharges et des déchets non-biodégradables qui mettent à mal la stabilité de l’environnement. »

Comment prolonger la durée de vie de son Mac ? MacPaw propose des petits gestes au jour le jour : vider la cache, supprimer des mails, désinstaller des applications inutiles, supprimer les fichiers en doublons ou vider la corbeille. Certes, ce n’est pas inutile au quotidien. Plus efficace encore : exiger du constructeur qu’il facilite les réparations et mises à jour sur la longue durée. L’Allemagne envisage d’ailleurs une nouvelle loi concernant les smartphones qui va plus loin encore que celle de l’UE.

Enfin, il est possible troquer son Mac, notamment dans le cadre d’un programme de recyclage par le constructeur, d’en faire don à une association redistribuant les équipements à des écoles et/ou à des personnes défavorisées, ou encore de revendre ou d’offrir son Mac « trop lent » à une personne plus freinée par le prix d’achat initial que par la vitesse du système.

Méthodologie :

CleanMyMac a demandé à Arlington Research de réaliser une étude en ligne auprès d’adultes de plus de 18 ans utilisateurs de Mac, afin de les interroger sur leurs pratiques de déclassement des anciens systèmes et leurs opinions quant à l’impact environnemental de ces pratiques. 1.500 personnes ont été interrogées au Royaume-Uni (500), en Allemagne (500) et en France (500) entre le 5 et le 12 août 2021.