Microsoft fait savoir sur son blog consacré à l’internet des objets qu’il va investir 5 milliards de dollars au profit de cette technologie au cours des quatre prochaines années, un plan qui devrait également bénéficier aux partenaires. « Notre objectif est de donner à chacun de nos client la possibilité de transformer leur activité, et le monde en général, avec des solutions connectées ». La firme de Redmond cite une étude du cabinet A.T. Kearney selon laquelle l’IoT entrainera pour les entreprises une augmentation de productivité de 2 billions de dollars et une réduction des coûts de 177 milliards de dollars d’ici 2020.

L’éditeur indique que les 5 milliards de dollars investis serviront à l’innovation continue au sein de sa plateforme technologique et à financer des programmes de soutien. « Nous allons poursuivre la recherche et développement dans des domaines clés tels que la sécurisation de l’IoT, la création d’outils de développement et de services intelligents pour l’IoT et la périphérie (intelligente) ainsi que des investissements destinés à la croissance de notre écosystème de partenaires. Les clients et partenaires peuvent espérer de nouveaux produits, ainsi que des services, des offres, des ressources et des programmes », promet Microsoft.

Selon l’éditeur, sa plateforme IoT a permis à des clients comme Steelcase, Kohler, Chevron, United Technologies et Johnson Control d’innover et de lancer de nouveaux produits, solutions et services qui ont transformé leur activité.

« S’ils bâtissent des produits qui transforment le logis, le bureau ou l’atelier, une chose est certaine : l’IoT est un effort collaboratif, multidisciplinaire qui couvre le développement du cloud, l’apprentissage machine, l’intelligence artificielle, la sécurité et la vie privée. Nous sommes décidés à aider nos clients à donner vie à leurs projets dans tous les domaines », assure encore Microsoft.