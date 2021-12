La pétition en ligne s’opposant à la hausse de 20% des abonnements mensuels de Microsoft 365 en 2022 atteint désormais plus de 1.500 signatures de partenaires. Le vent de fronde contre les tarifs à la hausse des abonnements mensuels de Microsoft 365 est arrivé jusqu’aux oreilles de la chaîne de TV américaine CNBC qui s’est emparée du sujet.

Impassible, Microsoft prévoit que son nouveau modèle de tarification (« New Commercial Experience ») sera étendu à Dynamics 365, Windows 365 et Power Platform : « Les NCE seront disponibles pour les partenaires en janvier 2022 et seront introduits progressivement jusqu’à la mi-2022 ».

Sans surprise, le mécontentement gagne un nombre grandissant de partenaires fournisseurs. Selon eux, cette augmentation annoncée est un retour en arrière qui incite à revenir vers des engagements annuels au mauvais moment. En effet, compte-tenu de l’incertitude causée par la pandémie de Covid-19, de nombreuses entreprises hésitent encore à s’engager à long terme. Outre la pétition sur Change.org, de nouvelles plaintes ont été déposées sur des forums, dont reddit, demandant au géant de Redmond de reconsidérer sa décision.

Microsoft rechigne à changer d’avis. Selon un analyste, cette augmentation de prix pourrait rapporter jusqu’à 5 milliards de dollars de revenus annuels supplémentaires à la firme tandis que ses revenus ont déjà augmenté de plus de 20% au cours des deux derniers trimestres. Cet appât du gain de la part de Microsoft n’est pas sans risque car la majorité de son chiffre d’affaires (CA) provient de clients professionnels et 95% de son CA commercial provient de partenaires.

La firme de Redmond refuse toujours de répondre à la pétition des fournisseurs. Elle envoie des déclarations fourre-tout aux médias : « Pour offrir plus d’options à nos clients, nous avons étendu les conditions d’abonnement à Microsoft 365 pour inclure une nouvelle offre mensuelle en plus de notre abonnement annuel. Comme c’est généralement le cas avec les modèles d’abonnement, la durée annuelle offre un tarif plus bas, tandis que l’abonnement au mois offre une plus grande flexibilité pour un coût mensuel plus élevé. »

Selon les informations obtenues par l’un de ses principaux partenaires, Microsoft propose de bloquer les prix pendant trois ans si les clients et partenaires acceptent un abonnement de 36 mois qui peut être facturé mensuellement, annuellement ou à l’avance. Lorsqu’un client passe commande, il peut l’annuler ou la réduire dans les 72 premières heures. Après cela, le partenaire devra continuer à payer jusqu’à la date de renouvellement. Bref, Microsoft n’a pas changé de position depuis le début des protestations de ses partenaires fournisseurs.