Pour se conformer aux nouvelles réglementations telles que le RGPD, Microsoft lance deux nouvelles offres de sécurité et de conformité dans le cadre de son service d’abonnement Microsoft 365 qui seront disponibles à l’achat le 1er février 2019. Un nouveau package Identity & Threat Protection rassemble des solutions de sécurité couvrant Office 365, Windows 10 et EMS dans une offre unique. Il inclut notamment Microsoft Threat Protection (Azure Advanced Threat Protection (ATP), Windows Defender ATP et Office 365 ATP, y compris Threat Intelligence), ainsi que Microsoft Cloud App Security et Azure Active Directory. Cette offre est annoncée aux Etats-Unis au prix de 12 dollars par utilisateur et par mois, tarif appliqué avant réduction éventuelle pour les achats par volume.

De son côté, le nouveau package Information Protection & Compliance associe Office 365 Advanced Compliance et Azure Information Protection. « Il est conçu pour aider les responsables de la conformité à effectuer des évaluations continues des risques avec un score de conformité sur l’ensemble des services Microsoft Cloud, à classer et protéger automatiquement les données sensibles et à répondre efficacement aux demandes réglementaires reposant sur l’intelligence artificielle », explique sur le blog de l’éditeur Ron Markezich, Corporate Vice President Microsoft 365. Cette offre sera disponible pour 10 dollars par utilisateur et par mois, toujours avant réduction éventuelle pour les achats par volume.

« Aucune augmentation de prix ni d’impact sur les services n’est associée à ces changements », précise Ron Markezich. Il indique que ces nouvelles restent disponibles dans le cadre de la suite complète Microsoft 365E5 qui comprend également des analyses commerciales, un système téléphonique de classe entreprise et la conférence audio.

« Lorsque nous discutons avec les clients de l’avenir du travail, nous savons que la sécurité et la conformité font partie des priorités organisationnelles les plus importantes et nous espérons que ces nouvelles offres les aideront à atteindre leurs objectifs de sécurité et de conformité », conclut Ron Markezich.