La page des conditions d’usage de Windows Server Standard, Datacenter et Essentials de Microsoft a légèrement changé en ce mois d’avril, d’après notre confrère du Register.

Il n’est plus nécessaire de disposer de 16 licences Core pour pouvoir appliquer des licences à des machines virtuelles, ou d’utiliser l’Azure Hybrid Benefit qui offre des prix plus bas pour les licences utilisées dans le cloud de Microsoft.

Il n’est plus non plus obligatoire, dans le cadre de la prestation hybride Azure, de conserver les licences Windows Server Core par groupes de huit lors de l’octroi de licences à une machine virtuelle comportant plus de huit cœurs.

Auparavant, une machine virtuelle avec 20 cœurs nécessitait trois groupes de huit licences, soit un gaspillage de quatre licences. Microsoft permet désormais de faire correspondre le nombre réel de cœurs aux cœurs sous licence.

Lors de l’acquisition d’une licence Windows Server par le biais d’un abonnement vendu par un fournisseur de services cloud, on peut utiliser des licences standard avec des machines virtuelles Windows Server Datacenter.

The Register estime que ces légers changements pourrait permettre à Microsoft de conserver quelques clients un plus longtemps.