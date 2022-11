La dernière idée du géant de Redmond pour continuer à générer des revenus dans un monde où la demande d’ordinateurs diminue : vendre des PC peu puissants mais pas chers, connectés au cloud et financés par de la publicité en ligne et/ou par le biais d’abonnements.

Notre confrère du Register indique avoir repéré cette piste de Microsoft en passant en revue des offres d’emploi en ligne sur le site Microsoft Careers à la fin septembre : une invitation à faire partie de la « nouvelle équipe d’incubation Windows » dont la mission est de « dessiner une nouvelle direction pour Windows dans le cloud ».

Le géant de Redmond recherche donc notamment un·e· directeur·rice logiciel pour « déplacer Windows vers un endroit qui combinerait les avantages du cloud et de Microsoft 365 pour offrir plus de ressources de calcul à la demande et créer un modèle d’application hybride qui s’étend du local au cloud ».

Le PDG de Microsoft Satya Nadella a fait personnellement allusion à cette potentialité après la publication, le 25 octobre dernier, des résultats du premier trimestre de l’exercice fiscal 2023 de la société.

Alors, qui sera prêt à se faire bombarder de pubs pour disposer d’un PC pas cher ?