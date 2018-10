Les tarifs d’Office Professionnel 2019 ont été fixés à 463,2 euros HT, ce qui représente une hausse de 7,42% par rapport à la version 2016 constate Distributique. De son côté, la version Famille et Petite Entreprise passe à 299 euros TTC, soit une augmentation de 7,17% par rapport à la version précédente. En revanche, la version Office Famille et Etudiants reste facturée 149 euros TTC.

Comme le rappellent nos confrères, ces deux dernières versions couvrent une licence définitive pour 1 PC ou Mac et incluent Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook ainsi qu’un support technique gratuit de 60 jours. La version professionnelle offre en plus Publisher et Access.