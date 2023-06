Partant du constat que la durée de vie d’un PC a été divisée par trois depuis les années 80 et qu’on décompte désormais plus de 9 milliards numériques dans le monde, les deux cabinets Lucernys et ekodev lancent une offre conjointe autour du numérique responsable pour les DSI, « afin de faire des choix en accord avec la politique RSE de l’entreprise ».

L’offre est conçue en cohérence avec le label Numérique Responsable, créé en 2019 sous l’impulsion de l’Ademe et de WWF. Ce label a lui-même été inspiré de la norme ISO 26000.

Elle permet notamment de définir un score de performance et d’établir des recommandations pour la mise en place d’un calcul d’empreinte carbone ou la définition de critères d’achats responsables.

« Les DSI sont rarement en première ligne sur le sujet RSE », commente Christophe Dorin, directeur associé de Lucernys, dans un communiqué, « mais nous voulons les aider à devenir des acteurs capables d’anticiper les attendus de l’entreprise en matière de numérique responsable ».

Et Benjamin Dekester, directeur associé d’ekodev, de rappeler les nouvelles nomenclatures européennes à venir, telle que la CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) et la Taxonomie Verte, qui vont imposer de publier les investissements dédiés à la durabilité des activités des entreprises.

Lucernys précise que la nouvelle offre commune NR360 est intégrée à son diagnostic global de la performance des DSI, baptisé PERF360.