Quels sont les secteurs qui vont tirer la dépense IT en 2018 ? L’infographie ci-dessous, issue de la dernière enquête de conjoncture semestrielle du Syntec numérique réalisée en partenariat avec IDC, apporte une réponse pertinente à cette question en classant les secteurs en fonction d’une part de leur croissance attendue mais également de leur poids économique. On y apprend ainsi que deux des trois principaux secteurs économiques, L’industrie et la banque-assurance sont aussi parmi les secteurs les plus dynamiques en termes de croissance attendue de leurs dépenses, avec une progression supérieure à 4%. Le secteur public, troisième secteur en poids, souffre en revanche d’une dynamique en retrait (+2%). Le commerce et les services aux professionnels sont les marchés les plus porteurs après l’industrie et la Banque-assurance.

Pour réaliser cette infographie : IDC a posé la question suivante à un échantillon de prestataires informatiques : Quelle dynamique anticipez-vous pour les différents secteurs clients au cours de l’année 2018 pour votre activité ?