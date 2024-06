Les ventes de casques de réalité virtuelle (RV) sont en forte baisse, selon IDC. Le cabinet d’étude estime que cette diminution est de 67,4% au premier trimestre 2024, par rapport au premier trimestre 2023.

Le prix de vente des casques reste élevé – plus de 1.000 dollars en moyenne dans le monde – mais cela pourrait changer d’après IDC. « Nous anticipons une érosion des prix de ces produits », déclare Ramon Llamas, directeur de recherche au sein de l’équipe Réalité augmentée et virtuelle d’IDC. « Le casque Vision Pro d’Apple a fait grimper les prix des casques de réalité virtuelle mais les appareils de marques Meta et HTC – moins coûteux – ont empêché les prix de grimper encore plus haut. Par ailleurs, de nombreux appareils de RV et d’ER sont proposés à des prix inférieurs à 500 dollars ». Il estime que le volume des livraisons de casques devrait tout de même croître de 43,9% entre 2024 et 2028.

A présent, la société Meta détient la plus grande part de ce marché, suivie d’Apple, de ByteDance, de Xreal et de HTC.

Le cabinet ajoute deux nouvelles catégories de casques à son étude : la ‘réalité mixte’ et la ‘réalité étendue’. IDC définit la ‘réalité mixte’ comme occultant la vision mais offrant une vue du monde réel, avec des caméras orientées vers l’extérieur. La ‘réalité étendue’ (ER) consisterait notamment à utiliser un écran transparent qui reflète le contenu d’un autre appareil.