L’arrêté modificatif relatif à la fermeture des magasins « non indispensables à la vie du pays » annoncée samedi soir est paru ce matin au journal officiel. Il précise la liste des commerces concernés par l’interdiction d’accueil du public, en l’occurrence : l’ensemble de la catégorie M « Magasins de vente et Centres commerciaux ». Il est précisé que cette interdiction d’accueil du public s’applique « sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commandes ». Dans une annexe, le texte recense les établissements pour lesquels cette interdiction ne s’applique pas. Parmi eux la plupart des commerces de détail spécialisés orientés vente de produits IT et les entreprises de réparation de produits IT :

Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication en magasin spécialisé

Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé

Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé

Réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques

Réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication

Réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques

Réparation d’équipements de communication

Contactée, la Fédération Eben (Entreprises du bureau et du numérique), nous indique que ce sont surtout les fournituristes de bureau (type Office Depot, Bureau Valley, réseau Alkor, réseau Adveo…) qui, parmi ses adhérents, sont concernés par cette interdiction. En revanche du côté de ses adhérents entreprises du numériques, beaucoup sont orientés B2B et n’ont pas de point de vente et ne sont donc pas concernés.