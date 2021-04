Hier, mardi 6 avril, l’école à la maison reprenait pour 12,7 millions d’élèves en France, pour cause de troisième vague de Covid-19. De nombreux soucis de connexion aux Espaces Numériques de Travail (ENT) ont été signalés. Sans doute le fait de serveurs informatiques défaillants mais « pas d’OVHcloud », se défend son dirigeant Michel Paulin.

Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Education nationale, a d’abord blâmé « des attaques informatiques apparemment venues de l’étranger pour empêcher les serveurs de fonctionner », citant le cas du site du Cned (Centre d’enseignement national à distance), « Ma classe à la maison ». Un an auparavant, à la fin mars 2020, il avait déjà évoqué des attaques informatiques opérées depuis la Russie pour expliquer des difficultés techniques, suite à quoi le Cned avait porté plainte.

Puis OVHcloud a été mis en cause, le ministre évoquant un opérateur privé « qui a connu un incendie il y a quelque temps et qui donc n’a pas pu faire face à l’afflux de connexions ». Rappelons que l’incendie du centre de données de Strasbourg a eu lieu le 10 mars dernier.

La réponse de Michel Paulin, DG d’OVHcloud, n’a pas tardé. « Cette information donnée par Mr le ministre est erronée. Les problèmes de performance de certaines applications ne sont pas dus à OVHcloud et cela n’a rien à voir avec Strasbourg !!! », a-t-il exprimé sur Twitter, soulignant son exaspération de trois points d’exclamation, avant de supprimer son tweet un peu plus tard et de le remplacer par le message plus factuel que voici :

Dans un communiqué, le ministère de l’Education nationale a précisé que « 500 000 élèves et professeurs » ont accédé aux plateformes hier mardi et que « 150 000 classes virtuelles » ont été actives. Faut-il rappeler que les cours sont censés avoir repris pour plus de 12 millions d’élèves ?