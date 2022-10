Le marché du PC a poursuivi son recul au troisième trimestre avec des livraisons qui ont chuté de 15% d’une année sur l’autre pour s’établir à 74,3 millions d’unités selon IDC. Malgré une demande atone des consommateurs, les volumes d’expédition sont restés cependant bien supérieurs aux niveaux d’avant la pandémie.

Apple a nagé à contre-courant sur ce trimestre avec une croissance de ses livraisons de 40,2%, quand celles de tous ses concurrents du top 5 sont en net recul. « Son offre a augmenté pour compenser les commandes perdues en raison des confinements en Chine au cours du deuxième trimestre », explique Jitesh Ubrani, analyste chez IDC. « L’activité promotionnelle d’Apple et d’autres acteurs ont contribué à atténuer la chute et à réduire les inventaires du channel de quelques semaines », précise-t-il.

Autre tendance observée, les prix de vente moyens continuent de baisser. Avec les pénuries, la hausse de prix des composants et le recentrage sur les offres premium, ces prix moyens avaient connu 5 trimestres consécutifs de hausse pour culminer à 910 dollars au premier trimestre 2022. Avec le ralentissement de la demande et la multiplication des offres promotionnelles, le mouvement s’est inversé à partir du second trimestre.

Lenovo, HP et Dell dominent le classement des constructeurs avec respectivement 22,7 %, 17,1 % et 16,1 % de parts de marché. Tous trois enregistrent pourtant une chute brutale de leurs expéditions : -27,8 % pour HP, -21,2 % pour Dell et -16,1 % pour Dell. Avec la forte hausse de ses expéditions Apple voit sa part de marché progresser de 8,2 % à 13,5 %, ce qui le place en quatrième position, plus très loin de Dell. Asus clôt le classement avec 7,5 % de parts de marché et des expéditions en recul de -7,8%.