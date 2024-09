Les entreprises retardent le plus possible le renouvellement de leur parc informatique vers de nouveaux PC compatibles avec Windows 11, que ce soit pour des raisons économiques et/ou environnementales. On sait à présent qu’allonger la durée de vie des équipements est le meilleur moyen de réduire l’impact carbone du numérique.

« Je ne pense pas que la disponibilité des PC équipés de Copilot+ va convaincre un grand nombre de personnes de passer à Windows 11 », affirme Mary-Jo Foley, analyste au sein du cabinet de conseil Directions on Microsoft, auprès de The Register. « Nombreuses sont les entreprises qui n’ont migré vers Windows 10 que récemment. Elles ne voient pas de raison de se précipiter pour renouveler leur parc afin de passer à Windows 11 ou d’essayer Windows 365/Azure Virtual Desktop ».

A présent, Windows 11 ne fonctionne que sur 32% des PC de par le monde, contre 64% pour Windows 10, d’après Statcounter.

Comme on peut s’en douter, ce qui est mieux pour l’environnement ne va pas forcément dans le sens de la croissance des fabricants d’ordinateurs.

« Beaucoup de PC ont été achetés pendant la période du Covid-19 », constate Enrique Lores, le PDG de HP, « et nous sommes encore à un an de la fin du support de Windows 10 ». « La demande en PC devrait reprendre l’an prochain ». Autrement dit, il compte sur l’obsolescence programmée pour faire à nouveau du chiffre.

Bryan Ma, vice-président de l’unité Devices Research chez IDC, corrobore : « Une croissance de 6% est prévue sur le marché des PC d’entreprise l’an prochain, contre 1% cette année ».

Pour le PDG et fondateur de Dell, Michael Dell, les PC dotés d’IA seront un facteur d’augmentation des revenus de son entreprise, « même s’il est peu probable que cela se produise cette année ». En revanche, The Register rapporte que les cabinets Forrester et Gartner ne voient toujours pas la valeur ajoutée des PC IA derrière l’esbrouffe marketing, du fait de « l’absence de cas d’usage clés ».