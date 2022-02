Les courbes des dépenses IT traditionnelles et des dépenses IT dans le cloud public devraient se croiser d’ici 2025 selon Gartner. En 2022, les offres traditionnelles représenteront encore 58,7% du marché. Mais sur l’ensemble des 4 segments pouvant migrer vers le cloud (applications, logiciels d’infrastructures, services de processus métier, infrastructure système), les dépenses cloud devraient représenter 51% des dépenses totales en 2025. Les applications opéreront le plus rapidement ce virage avec prés de deux tiers des dépenses en mode SaaS en 2025 contre 57,7% en 2022.

« Les fournisseurs de technologies et de services qui ne parviennent pas à s’adapter au rythme du passage au cloud courent un risque croissant de devenir obsolètes ou, au mieux, d’être relégués sur des marchés à faible croissance », met en garde Michael Warrilow, vice-président de la recherche chez Gartner. Le Gartner estime en effet que les dépenses en offres IT traditionnelles progresseront seulement de 775 à 868 millions de dollars entre 2022 et 2025, quand dans le même temps les dépenses cloud bondiront de 544 à 917 millions de dollars.

La perturbation continue des marchés informatiques par le cloud sera amplifiée par l’introduction de nouvelles technologies. Le Gartner évoque en particulier le cloud distribué, qu’il définit comme la distribution de services de cloud public à différents emplacements physiques, tandis que l’exploitation, la gouvernance, les mises à jour et l’évolution des services relèvent de la responsabilité du fournisseur de cloud public d’origine. Son adoption a le potentiel d’accélérer davantage le passage au cloud car la technologie peux satisfaire les exigences des entreprises en matière de souveraineté des données, de bande passante et de faible latence.

Dans une autre étude récente, Canalys relève que le marché des services d’infrastructures cloud a dépassé pour la première fois la barre des 50 milliards de dollars sur un trimestre, au dernier trimestre 2021. La domination des trois géants du cloud public (AWS, Microsoft Azure, Google Cloud) se renforce avec une part de marché qui totalise 64% et une croissance supérieure à celle de leurs autres concurrents.