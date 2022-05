L’activité entreprise est désormais reine chez Juniper Networks. C’est un point de bascule pour l’équipementier réseaux, historiquement tourné vers les opérateurs de services. Au premier trimestre clos fin mars, les ventes aux entreprises atteignent 433,2 millions de dollars (+18,5% sur un an) contre 428 millions pour celles aux fournisseurs de services (-2,3%). La diversification s’accélère également avec des revenus cloud qui progressent de 13,4% à 307 millions de dollars.

Cette évolution couronne les efforts de Juniper, qui depuis deux ans a réorienté sa stratégie en direction du marché des entreprises et a cherché à mieux équilibrer ses différentes activités. Son PDG Rami Rahim avait prévenu l’an dernier qu’elle adviendrait rapidement. « Je pense que l’entreprise va vraiment être un moteur de croissance stratégique à long terme pour notre entreprise », a-t-il encore déclaré il y a quelques jours à nos confrères de CRM.

Un virage qui s’est largement appuyé sur le channel par lequel passe aujourd’hui 80% des ventes de Juniper. Les partenaires ont de quoi faire avec un portefeuille qui s’est sérieusement étoffé après les acquisitions de Mist Systems (moteur d’IA), Apstra (automatisation des centre de données), 128 Technology (SD-WAN) et WiteSand (contrôle d’accès). D’autant plus que l’offre évolue largement au profit du logiciel et du cloud, apportant de nombreuses opportunités de services d’intégration aux partenaires.

Sur l’ensemble de ses activités Juniper a réalisé un chiffre d’affaires de 1,16 milliard de dollars sur le trimestre écoulé, en hausse de 9% d’une année sur l’autre. Son bénéfice net s’est établi à 55,7 millions de dollars contre une perte 31,1 millions un an plus tôt, soit un bénéfice net dilué de 0,17 dollar par action. L’équipement prévoit un chiffre d’affaires d’environ 1,25 milliard de dollars pour le trimestre en cours.