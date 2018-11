Le groupe Legrand annonce l’acquisition de Netatmo, présenté comme le leader français de la maison intelligente. Société de 225 personnes, dont 130 ingénieurs, réalisant environ 45 M€ de chiffre d’affaires, Netatmo conçoit des objets connectés pour la maison : stations météo, thermostats, caméras, détecteurs de fumée, détecteurs d’ouverture… Créée en 2011, l’entreprise compte 1,3 millions de produits actifs dans les maisons.

Le jeune constructeur a également développé une activité BtoB en partenariat avec des industriels du bâtiment. Ainsi, Netatmo travaillait déjà avec Legrand au co-développement de ses solutions de pilotage de la maison connectée Céliane with Netatmo et Living Now with Netatmo. À ce titre, Legrand était déjà actionnaire de Netatmo depuis 2015

Legrand indique que cette acquisition va lui permettre de renforcer sa présence sur le marché de la maison intelligente et accélérer le développement de son programme de solutions connectées. Fred Potter, fondateur et président de Netatmo, est appelé à devenir Chief Technology Officer (CTO) du programme de solutions connectées de Legrand.