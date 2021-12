Airtable confirme son statut de star parmi les outils no code. L’entreprise basée à San Francisco vient de boucler un tour de table de serie F de 735 millions de dollars. Cela porte son financement total à 1,36 milliards de dollars et valorise 11 milliards de dollars la startup créée en 2013. XN a dirigé ce tour de table avec la participation de nombreux fonds d’investissements : Franklin Templeton, J.P. Morgan, MSD Capital, Silver Lake, T. Rowe Price, ainsi que l’entreprise Salesforce.

Airtable, devenu licorne en 2018 après un tour de table de 100 millions de dollars, a donc vu sa valorisation décupler en trois ans. Entre-temps, la plateforme collaborative s’est imposée, jusqu’à séduire la majorité des entreprises du Fortune 100, notamment Amazon, IBM, LVMH, Netflix, Nike ou Red Bull. La base de données flexible des débuts s’est transformée en véritable plateforme d’applications connectées qui permet aux équipes, dans presque tous les départements de l’entreprise, de moderniser leurs processus métier et de gérer une grande variété de projets. « Les clients adaptent leur utilisation de nos produits aux processus à l’échelle du département et de l’entreprise, établissant Airtable comme une source de vérité pour leurs opérations les plus précieuses », a souligné Howie Liu, cofondateur et PDG d’Airtable dans un billet de blog.

Airtable profite également de la vague de fond des outils low-code. L’entreprise rappelle d’ailleurs la prévision de Gartner selon laquelle il y aura en 2023 quatre fois plus de personnes non techniciennes développant des applications que de développeurs professionnels.

Pour sa part, le fondateur de XN, Gaurav Kapadia, a indiqué que la « décentralisation » du développement logiciel représente « l’une des plus grandes opportunités dans le secteur de la technologie et déclenchera une vague critique d’innovation et de productivité. »

Howie Liu a indiqué que les fonds levés permettront « d’investir de manière encore plus agressive dans le développement de produits et de faire évoluer une équipe et une infrastructure capables de soutenir une clientèle mondiale beaucoup plus large ». Et de citer comme exemple récent d’innovation, la nouvelle solution Interface Designer, qui permet de concevoir de manière très simple (outils de glisser-déposer) des interfaces pour des expériences interactives sur n’importe quel flux de travail intégré à Airtable.