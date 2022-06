Le spécialiste rennais de l’identité numérique – dans le giron de l’allemand IDnow depuis juin dernier – poursuit ses démarches d’obtention de certifications et labels.

Désormais, le système de management de la sécurité de l’information (SMSI) de son siège social est certifié ISO 27001. Cela signifie que les activités de production de solutions d’Ariadnext autour de la vérification d’identité à distance, la création d’identité numérique, la signature électronique et la sécurisation de documents répondent à la norme internationale la plus aboutie en matière de sécurité des systèmes d’information et de conformité des processus.

« Nous plaçons la sécurité au cœur de nos préoccupations, en particulier concernant les données sensibles internes et celles de nos clients », déclare Guillaume Despagne, le président et co-fondateur d’Ariadnext dans un communiqué. « Obtenir la certification ISO 27001 est donc un gage de reconnaissance de notre engagement historique et continu envers des pratiques toujours plus qualitatives et sécurisées. »

La certification ISO 27001 suppose d’avoir planifié et mis en œuvre un processus de gestion des risques, de l’avoir vérifié et ajusté. Cela implique l’adoption de bonnes pratiques, notamment en matière de chiffrement des données sensibles, de gestion des incidents de sécurité, de sécurité des communications et de gestion de la continuité de l’activité.

Dans son annonce, Ariadnext rappelle par ailleurs avoir déjà obtenu le label « Cybersecurity made in Europe », l’accréditation FIDO et le statut de prestataire de services de certification électronique (PSCE).