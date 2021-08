Au cours de l’été, le spécialiste allemand des solutions de vérification d’identité IDnow a fait l’acquisition d’Ariadnext, société basée à Cesson-Sévigné près de Rennes spécialisée dans la vérification d’identité à distance et la création d’identité numérique. Les conditions financières de la transaction ne sont pas dévoilées.

En unissant leurs forces les deux entreprises seront en mesure d’offrir une plateforme complète de vérification d’identité, allant de solutions technologiques automatisées pilotées par l’IA à des solutions avec assistance humaine, avec des options de vérification en ligne ou en points de vente. Cette combinaison augmentera notamment les capacités de service qu’IDnow peut aujourd’hui offrir, spécifiquement aux marchés britannique, français et allemand, ainsi qu’à tous ses clients internationaux qui recherchent une solution globale couvrant leurs besoins en matière de vérification d’identité selon différentes juridictions et, ou, cas d’usage.

Profitant de la forte adoption des produits d’identification digitale générée par la pandémie, IDnow prévoit de multiplier ses revenus par trois en 2021 comparé à 2019 et s’affirme en bonne voie pour poursuivre cette dynamique de croissance. Ses produits ont vu leur utilisation multipliée par trois depuis le début de la pandémie et l’intégration de la société bretonne dont l’utilisation des services a de son côté bondi de 130% devrait accélérer le mouvement.

« Ce rapprochement avec Ariadnext est une étape importante dans la réalisation de notre vision, qui consiste à construire le leader paneuropéen des solutions de vérification d’identité en tant que service », déclare dans un communiqué Andreas Bodczek, PDG d’IDnow. « La vérification d’identité a connu un tournant majeur vers la numérisation au cours de la dernière décennie et cette tendance s’est encore accélérée par la pandémie. Il est désormais essentiel pour les banques, les assureurs, les télécoms, et autres de s’orienter vers des solutions sûres et automatisées. Avec Ariadnext, en plus de notre récente acquisition d’Identity Trust Management, IDnow peut fournir à ses clients une suite de produits encore plus large via une plateforme unique avec une expérience utilisateur fluide. »

« Nous nous réjouissons de rejoindre une équipe du calibre d’IDnow. En combinant nos expériences et nos compétences, nous allons travailler à notre vision commune : délivrer une solution paneuropéenne sécurisée et pérenne à nos clients », affirme de son côté Guillaume Despagne, président d’Ariadnext. « Avec une forte présence en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, en Espagne, en Pologne et en Roumanie, nos portefeuilles de produits combinés visent à créer une plateforme inégalée pour nos clients sur le marché européen. »

IDnow conservera les sites d’Ariadnext à Rennes, Paris, Madrid, Bucarest, Iasi et Varsovie, ainsi que l’ensemble de ses 125 salariés.