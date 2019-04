Dans le cadre de son Plan IA, annoncé en mai 2018, Microsoft annonce la création en régions, de trois Microsoft experiences Lab et de trois nouvelles Ecoles IA Microsoft d’ici la fin de l’année.

Les Microsoft experiences Lab ont pour objectif de créer des carrefours d’innovation numérique en mettant en relation les différents acteurs économiques locaux : entreprises, collectivités et associations. Le premier d’entre eux ouvre ses portes ce 25 avril 2019 à Nantes « pour libérer le potentiel de l’innovation dans le Grand Ouest » aussi bien au profit du tissu économique local, notamment de l’agriculture, que de l’intérêt général avec la ville intelligente. Y seront par exemple présentées la solution Peek de la start-up Copeeks, un boîtier équipé d’une caméra et de nombreux capteurs (température, humidité, taux d’ammonique, de CO2, etc.) grâce auquel les éleveurs et les agriculteurs peuvent surveiller à distance leurs élevages ou gérer leurs cultures ; ainsi que Fluicity, une solution d’engagement citoyen qui permet une prise de décision collective autour de sujets d’intérêt général.

Un an après l’ouverture au cœur du campus Microsoft d’Issy-les-Moulineaux, en partenariat avec Simplon, d’une première école IA Microsoft destinée à former les personnes éloignées de l’emploi aux métiers de l’intelligence artificielle, le concept poursuit son développement en région où deux établissements sont déjà opérationnels (Lyon et Castelnau-le-Lez près de Montpellier). Trois nouvelles écoles IA Microsoft ouvriront ainsi dans les territoires cette année, l’ambition de l’éditeur étant de porter le réseau à 20 établissements en 2020.

Associée au Microsoft experiences Lab nantais, la première d’entre elles ouvrira ses portesà l’automne dans la capitale des Ducs de Bretagne ; plus précisément dans les locaux du Crédit Agricole Atlantique Vendée, en partenariat avec Simplon, CGI, Jouve, le Crédit Agricole Atlantique Vendée et Crédit Agricole Technologies et Services. Les élèves (personnes éloignées de l’emploi, en décrochage scolaire ou en reconversion professionnelle), y suivront une formation intensive à l’IA, puis seront accueillis dans une entreprise partenaire de Microsoft, dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, pour une durée totale de 19 mois. Une autre école devrait ouvrir cette année à Bordeaux.

Ces deux réseaux sont complétés par un pilier Impact AI, un collectif de réflexion et d’actions composé d’acteurs de la société civile (entreprises, startups, associations et organismes de recherche ou de formation sur l’IA) réunis autour d’un but commun : traiter des enjeux éthiques et sociétaux de l’IA en particulier en matière de business et soutenir des projets innovants « afin d’influer positivement sur le monde de demain ». Le programme se déploie notamment via des ateliers participatifs, ouverts à tous, organisés régulièrement dans toute la France, avec des partenaires locaux et nationaux de Microsoft France. C’est ainsi qu’à Nantes, dans la dynamique de l’annonce de l’ouverture du Microsoft experiences Lab et de l’arrivée d’une Ecole IA Microsoft dans la ville, un atelier Impact AI a été organisé le 24 avril sur le thème : « Former à l’Intelligence Artificielle pour répondre aux défis d’aujourd’hui et de demain ! ».

« L’ouverture de Microsoft experiences Labs et l’essor du réseau d’Ecoles IA Microsoft incarnent notre engagement pour contribuer à faire de la France une nation de l’IA. Nous nous inscrivons ainsi dans une histoire de plus de 30 ans au service de l’innovation numérique en France, au plus près des territoires et collectivités », explique dans un communiqué Carlo Purassanta, président de Microsoft en France. « Les régions, avec leur écosystème d’entreprises et d’écoles, sont le poumon de l’économie française ; c’est pourquoi nous renforçons nos liens avec elles, à travers ce Plan IA. Nous accélérons aujourd’hui sur les compétences et l’innovation placées sous le signe de l’IA avec la création des Ecoles IA Microsoft avec nos partenaires, le déploiement de programmes de formation en région, ainsi que l’ouverture de Microsoft experiences Lab: pour avoir un impact positif au service des TPE, PME et collectivités. »