Le groupe Maltem, qui a récemment passé le cap des 1.000 collaborateurs, va recruter 500 personnes (experts et jeunes diplômés) pour étoffer les équipes de toutes ses implantations : France et Benelux, mais aussi Asie du Sud-Est et du Pacifique (Hong Kong, Singapour, Kuala Lumpur, Sydney), Afrique (Casablanca, Antananarivo) et Amérique du nord (New York, Montréal).

« Depuis sa création il y plus de 15 ans, Maltem a toujours cultivé à la fois le souci de la qualité de l’accompagnement proposé à nos clients, du bien-être de ses collaborateurs et de l’engagement pour le bien commun, à travers notamment ses activités caritatives et solidaires à Madagascar. Aujourd’hui, nous voulons faire converger toutes ces valeurs et recruter les talents de demain, qui se reconnaissent dans notre objectif commun : être les champions du digital responsable », expliquent dans un communiqué le fondateurs du groupe Jean-Luc Clamen et Pascal Mennesson. « Nous leur proposons un cadre et des challenges où ils pourront à la fois donner la pleine mesure de leurs savoir-faire techniques et humains, et mettre leur expertise au service des objectifs de développement durable de l’ONU, que ce soit pour nos clients « business » ou pour les ONG et associations que nous accompagnons ».

Quelques exemples de postes ouverts :

– Consultants en maîtrise d’ouvrage avec expertise dans la banque, finance, assurance ou cash

– Développeurs web et mobile

– Consultants expertise BI et Big Data

– UX et UI Designer

– RH et commerciaux pour la structure et ouverture de nouvelles agence en France

– Scrum Master, Product Owner, Coach Agile

– Consultants en cybersécurité

– Développeurs Blockchain