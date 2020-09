Entreprise familiale, la société Houdard est un acteur économique local de premier plan, qui compte 70 salariés. Créée il y a plusieurs décennies, mais résolument tournée vers l’avenir, elle met constamment en œuvre tous les moyens pour assurer son engagement fondamental : proposer une sélection de produits et de services pertinents pour la satisfaction de ses clients, professionnels du bâtiment et particuliers.

En 2019, le groupe Houdard a souhaité repenser son système de gestion (ERP métier) qui ne répondait plus à ses attentes et à ses enjeux de croissance ces prochaines années. Dans ce contexte et après appel d’offres, la DSI choisit de sélectionner Eureka Solutions pour son potentiel d’ouverture et sa capacité à gérer de nombreux processus et opérations complémentaires. En effet, bien que la solution ne soit pas une offre métier, elle bénéficie d’une architecture ouverte qui lui permet d’intégrer les différents paramètres souhaités et d’évoluer dans le temps vers de nouvelles fonctionnalités.

Après avoir repris les données existantes et les avoir intégrées, une première phase du projet a été mise en œuvre pour assurer une gestion comparable à l’offre historique en termes de fonctionnalités. Cela a permis de ne pas créer de rupture d’exploitation et de continuer à travailler normalement. Ce projet a été mené en grande proximité entre les équipes techniques de la DSI et les experts d’Eureka Solutions. Globalement, depuis près de six mois, le système offre donc un bon niveau de performance et répond aux besoins.

Désormais, une nouvelle phase du projet est en cours de développement et de lancement avec pour objectif de positionner l’automatisation de nombreux processus comme une priorité stratégique. Cela permettra de gagner en agilité, en fluidité et en performance dans la réalisation de l’ensemble des opérations de gestion. Il s’agit donc d’avoir une approche unifiée, mais aussi de pouvoir accéder à des outils de pilotage ergonomiques pour mieux analyser l’activité. Pour ce faire, l’utilisation de la solution Click & Decide a été retenue, car parfaitement intégrée et complémentaire à l’ERP d’Eureka Solutions. Enfin, via sa nouvelle plateforme de gestion, le groupe pourra offrir à ses commerciaux la possibilité d’accéder à la solution en situation de mobilité depuis leurs tablettes et mobiles.

François JOUANNE, Président du groupe Houdard « Nous souhaitons repenser nos processus de gestion pour accompagner l’évolution de notre activité. Eureka Solutions a parfaitement compris nos enjeux et va nous permettre de nous appuyer sur un système de nouvelle génération qui pourra fluidifier et automatiser de nombreuses opérations afin que nous gagnions en performance dans le traitement de nos opérations internes et clients. Nous avons apprécié le sens de l’écoute des équipes d’Eureka Solutions et leur capacité à comprendre notre métier. »