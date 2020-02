IT-LOGIQ, distributeur de solutions réseaux et télécoms à forte valeur ajoutée, réalise une nouvelle croissance de 12% de son chiffre d’affaires qui s’élève à 10,5 millions d’euros sur son dernier exercice. IT-LOGIQ démontre ainsi sa capacité à accompagner durablement ses clients dans la transformation de leurs infrastructures télécoms. Cette forte croissance s’inscrit plus particulièrement dans le cadre d’une profonde mutation du marché des télécoms qui va amener les entreprises à repenser intégralement leurs environnements traditionnels.

IT-LOGIQ s’appuie sur une solide expérience dans le domaine des Télécoms et de la voix sur IP, mais aussi sur son savoir-faire dans les métiers de la distribution, du conseil, du support et de l’assistance à l’intégration de bases technologiques destinées aux applications télécoms. IT-LOGIQ intervient aussi bien pour l’entreprise que pour l’infrastructure réseau des opérateurs. Impliquée dans la convergence des réseaux, la VoIP, les solutions de signalisation et les systèmes haute densité, IT-LOGIQ a sélectionné auprès de plusieurs constructeurs les produits les plus adaptés aux exigences de qualité, flexibilité et fiabilité nécessaires à ces solutions.

Fort de ce positionnement unique, IT-LOGIQ a remporté de nombreux nouveaux contrats pour ses clients historiques et de nouveaux entrants. Les très bons résultats de la société s’expliquent par la qualité de l’offre proposée et la réalisation de nouveaux partenariats et référencements à l’image de celui annoncé avec beroNet il y a quatre mois.

Xavier PAOUR, Président d’ IT-LOGIQ « Une nouvelle fois, nous avons réalisé une forte croissance qui nous hisse sur le podium des principaux distributeurs français d’environnements télécoms. Nous allons continuer de faire évoluer notre positionnement et nos référencements pour devenir rapidement la référence de notre marché. L’expertise de nos équipes est un différenciateur majeur qui nous permet de nous démarquer durablement et de nous positionner en spécialiste incontesté vis-à-vis de nos différents clients. »