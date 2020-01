L’épidémie de coronavirus qui se répand désormais hors de Chine a non seulement un impact sanitaire mais commence à peser sur l’économie mondiale, tout particulièrement sur le secteur technologique, rappelle CHANNELe2e.

A cours de la présentation des résultats de la société aux analystes le CEO d’Apple Tim Cook n’a pas écarté un impact sur ces résultats. Il a élargi les prévisions de vente pour le second trimestre qui s’étendent désormais de 63 milliards de dollars à 67 milliards de dollars. La firme à la pomme possède en effet plusieurs fournisseurs dans la région de Wuhan qualifiés de « source ultime », qui sont affectés par des fermetures. « Nous travaillons évidemment sur un plan d’atténuation pour compenser toute perte de production attendue », a assuré le dirigeant.

Les fournisseurs installés dans d’autres régions sont également impactés, les responsables locaux ayant prolongé les congés du nouvel an chinois prévus initialement jusqu’à fin janvier. Ainsi à Suzhou, un centre technologique au nord-ouest de Shanghai, les usines resteront fermées jusqu’au 8 février. Le gouvernement central a quant à lui prolongé dans tout le pays les vacances de trois jours, jusqu’au 2 février.

Côté ventes, certains magasins Apple en Chine (un des marchés les plus importants de la société) sont soit fermés, soit ont réduit leurs heures d’ouverture, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur les ventes.

De leur côté, plusieurs sociétés technologiques chinoises comme Alibaba, Tencent et Baidu ont demandé à leur personnel de travailler chez eux pendant une période prolongée.

L’épidémie inquiète également les organisateurs de grandes manifestations IT en dehors de la Chine. Ceux du Mobile World Congress – qui doit se tenir à Barcelone du 24 au 27 février – ont maintenu l’évènement mais vont prendre certaines mesures. En plus de respecter les recommandations sanitaires de l’OMS ainsi que celles des gouvernements espagnols et chinois, ils vont fournir du personnel médical supplémentaire sur place et travailler avec la Fira de Barcelona pour assurer la livraison de suffisamment de produits sanitaires. Ils s’engagent également à soutenir les exposants qui ne pourraient pas se déplacer dans la ville catalane.

Les organisateurs de la Conférence RSA 2020, qui doit se dérouler à San Francisco du 24 au 28 février, indiquent quant à eux qu’ils « accordent une importance toute particulière aux nouveaux développements » impliquant le virus et respectent les réglementations des autorités sanitaires.