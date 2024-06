Le cabinet Almond de conseil en cybersécurité enchaîne les adhésions aux associations professionnelles françaises. Après avoir rejoint le Pôle d’Excellence Cyber en mars, il annonce à présent devenir membre de l’Alliance pour la Confiance Numérique (ACN).

Antoine Autin représentera l’entreprise au conseil d’administration de cette association en faveur de la souveraineté numérique. Il pilote depuis octobre dernier la nouvelle direction ‘transformation & performance’ d’Almond.

Un communiqué précise que « l’ACN fédère plus de 120 entreprises exclusivement françaises – éditrices de solutions et fournisseurs de service – qui représentent 70 à 80% de l’écosystème de la cybersécurité, 15 milliards d’euros de chiffre d’affaires en France et 24 milliards à l’international. Elle intègre plusieurs centres de recherche, fédérations et pôles de compétitivité pour inclure tous les acteurs de la filière industrielle ».