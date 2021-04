L’exercice 2020-2021 restera comme un cru exceptionnel pour le distributeur IT avec des facturations qui ont bondi de 46,8% en un an, à 724,1 millions d’euros, et une croissance organique qui a dépassé à elle seule les 25%. « Toutes les activités du groupe ont bénéficié des nouvelles habitudes de consommation observées depuis le début de la crise sanitaire et particulièrement propices au e-commerce et aux services de proximité », s’est félicité Olivier de la Clergerie, son directeur général, dans un communiqué, estimant que « cette performance record témoigne de la pertinence du modèle omnicanal développé par le Groupe ».

Dans le détail, ses activités BtoC online progressent de 62,6% (+30,0% à périmètre constant) avec un chiffre d’affaires de 526,2 M€. Les revenus du réseau de boutiques (57 magasins au 31 mars 2021) sont en hausse de +25,8%, à 86,3 M€. Et les activités BtoB, qui ont attendu le 3ème trimestre calendaire pour réellement redémarrer, affichent une progression plus modeste de +14,6%.

Cette dynamique commerciale profite également à l’excédent brut d’exploitation qui devrait atteindre 69 M€, soit plus de quatre fois celui de 2019-2020 (15,7 M€). Une manne qui devrait lui permettre de de désendetter entièrement et lui laisser plus de 30 M€ de cash disponible.

Dans ce contexte ultra-favorable, LDLC a d’ores et déjà pris des dispositions pour faire face à l’accroissement de ses activités dans les années à venir. Dans son communiqué, le Groupe annonce ainsi avoir pris à bail pour un entrepôt d’environ 28.000 m2 visant à remplacer sur l’exercice 2022-2023 sa structure logistique existante de 21.000 m2 dans la région lyonnaise.