Larry Ellison ne suit pas Oracle à Austin mais s’installe à Lanai, l’île d’Hawaï dont il est propriétaire. « Suite à l’annonce de vendredi … j’ai reçu un certain nombre de demandes de renseignements pour savoir si je vais ou non déménager au Texas », a déclaré Ellison dans une note destinée aux salariés, rapporte The Register. « La réponse est non. J’ai déménagé dans l’État d’Hawaï et j’utiliserai la puissance de Zoom pour travailler depuis l’île de Lanai. Mahalo (merci en Hawaiien). »

Le « roi de Lanai » s’est offert 98% de l’île, une des plus importantes de l’archipel, en 2012 pour 300 millions de dollars. Une bagatelle pour le fondateur et directeur technique d’Oracle dont la fortune est estimée à 80 milliards de dollars (ce qui en ferait le 7ème personnage le plus riche du monde). Larry Ellison a depuis modernisé les infrastructures de l’île, financé des installations solaires et lancé de nouvelles initiatives agricoles respectueuses de l’environnement.

Pas sûr toutefois, qu’il pourra poursuivre sa tâche de directeur technique d’Oracle dans les meilleures conditions à Lanai. Songerait-il à 76 ans à prendre sa retraite ? L’avenir nous le dira.