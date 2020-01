Nouveau sur la toile, le blog www.organisation-performante.com a pour vocation de donner différents éclairages aux lecteurs pour être plus efficaces et performants en entreprise.

Fort de leurs expériences diverses, une communauté d’experts s’est regroupée pour partager différentes pratiques qui s’inscrivent dans les défis que doivent mener les entreprises et organisations dans leurs projets de transformation digitale.

« Au fil du temps, nous avons vu la façon dont les organisations se sont réinventées. Tantôt poussées par les contraintes, tantôt tirées par la technologie et l’innovation, les entreprises s’adaptent en permanence. Nous sommes persuadés que, dans ce contexte, la technologie est et restera, un vecteur majeur d’efficacité et de transformation pour les entreprises. Ce n’est bien sûr pas le seul levier, mais c’est sans doute devenu l’un des plus « actionnables ». La performance est une préoccupation et un effort constant,qu’il faut en permanence animer et renouveler. C’est ce qui rend ce sujet passionnant. C’est pour cela que nous avons créé ce blog. » Nidhal Daghrir, co-auteur du blog www.organisation-performante.com

Ce blog s’adresse donc à tous ceux qui cherchent des leviers pour améliorer la performance de leur organisation. Il se veut un lieu d’information, mais aussi d’échange afin de partager des pistes de réflexion et des exemples concrets. Réunissant d’ores et déjà 4 experts et passionnés, ce nouveau blog va continuer à s’étoffer en intégrant de nouveaux contributeurs qui donneront à leur tour leur vision des sujets liés