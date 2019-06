Les Fintechs sont aujourd’hui devenues un réel acteur à bien des égards et ont fait émerger de nouveaux usages présentés il y a encore peu de temps comme de simples concepts en devenir. Dans ce contexte, de nombreux services sont désormais utilisés au quotidien par via ces nouveaux opérateurs délaissant parfois les acteurs historiques.

On voit ainsi concrètement comment une application technologique peut répondre à un besoin courant et simplifier la vie des utilisateurs en leur permettant de mener à bien et rapidement leurs opérations jusqu’alors lourdes à mettre en œuvre et nécessitant d’enchainer des opérations complexes et chronophages.

Une réponse à une attente sociétale forte

Mais ce n’est pas tout, nous assistons aussi en toile de fond à la montée en puissance de l’économie circulaire et la volonté de chacun de simplifier la circulation de flux financiers entre particuliers et personnes morales, qui ont vu fleurir de nombreux nouveaux acteurs ces dernières années.

L’évolution des usages favorable aux flux financiers

Comment expliquer cet engouement pour les sujets liés aux flux financiers et particulièrement aux transferts d’argent ? La réponse est simple : une évolution des usages. Aider son entourage, piloter le budget de ses enfants, prévenir des dépenses non prévues à l’étranger pour l’un de ses proches, etc. Ces situations multiples sont autant de cas qui concernent des millions de personnes et qui étaient jusqu’à présent réalisés au travers d’opérateurs historiques au fonctionnement souvent coûteux, contraignants et non disponibles à tout moment.

C’est dans ce contexte que les Fintechs se sont appropriées ce besoin et ont commencé à faire bouger les lignes existantes. Dans ce sillage, nous pouvons notamment évoquer les néo banques qui ont su donner une nouvelle impulsion aux offres proposés aux consommateurs. On note d’ailleurs qu’en peu de temps, de très nombreuses initiatives se sont développées avec des orientations différentes : communautaires, familiales, globales, etc. Différents ADN coexistent, mais partagent un objectif clé: rendre l’envoi d’argent simple et accessible à tous. En ce sens, la technologie a donc été un réel accélérateur.

Les Fintechs ont largement fait évoluer le marché et continuent d’ouvrir de nouvelles possibilités. La technologie, aujourd’hui omniprésente dans notre quotidien, devrait continuer de simplifier la gestion de nos opérations courantes et rendre les services financiers accessibles pour tous. La croissance des acteurs du marché et l’émergence continue de nouvelles offres semblent confirmer cette tendance.

Bennaceur Kasbi, Président-fondateur de PayTrip