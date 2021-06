L’an dernier, l’industrie du plastique a traversé la troisième crise de son histoire. Le cabinet d’analyste Gartner constate, qu’au-delà de louables intentions d’un moindre impact sur l’environnement, ce sont les risques de rupture d’approvisionnement et les nouvelles réglementations qui poussent les fabricants d’ordinateurs vers l’usage de plastique recyclé.

La curiosité de notre consœur du Register a été éveillée par une série d’annonces à l’occasion de la dernière Journée de la Terre : Acer et sa nouvelle gamme de produits contenant du plastique recyclé ; Lenovo rappelant son usage de milliers de tonnes de plastique recyclé chaque année ; Dell se fixant pour objectif, d’ici 2030, de réutiliser ou recycler un produit équivalent pour chaque produit acheté. Greenwashing ou tendance de fond ?

Le cabinet d’analyste Gartner a interrogé des professionnels de la chaîne d’approvisionnement et constate qu’il ne s’agit pas d’un effet de mode : 51% d’entre eux estiment que l’accent est actuellement mis sur des stratégies d’économie circulaire. Selon l’analyste en chef Sarah Watt, « la pandémie de Covid-19 a montré que les points forts des chaînes d’approvisionnement mondialisées sont une faiblesse lorsque la disponibilité et l’accès aux matières premières s’effondrent à l’occasion d’une crise. »

D’après Rakesh Agarwal, partenaire et responsable de la chaîne d’approvisionnement chez KPMG, interrogé par The Register, trois facteurs ont contribué à la pénurie de plastique : la crise sanitaire, les changements météorologiques et le blocage des porte-conteneurs du canal de Suez.

En 2020, l’industrie du plastique a produit 1 million de tonnes de moins qu’en 2019, selon une annonce de l’association de producteurs PlasticsEurope faite à Paris le 10 juin dernier. Les principaux producteurs, notamment aux États-Unis, ont connu des cas de force majeure suite à la tempête hivernale. Si les fermetures d’installations capables de produire près de sept millions de tonnes par an de polypropylène (PP) n’ont duré que deux semaines, elles se sont faites ressentir dans le secteur de la Tech.

Enfin, les réglementations environnementales enfoncent le clou. Elles modifient les méthodes et comportements des fabricants de produits électroniques. Plus de 78 pays disposent désormais de lois régissant les déchets électroniques et encourageant le recyclage. En France, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) a été adoptée en février 2020 et la proposition de loi REEN est actuellement dans la navette parlementaire.