C’est une nouvelle péripétie dans la longue et difficile bataille entre Apple et Qualcomm portant notamment sur l’utilisation de certains brevets. En décembre dernier, à la demande de Qualcomm, le tribunal de Munich avait interdit la vente en Allemagne des iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus et X en Allemagne révèle Bloomberg. Aussitôt, la firme à la pomme avait fait savoir dans un communiqué de presse que les smartphones ne seraient plus vendus dans ses propres magasins, mais qu’ils seraient toujours disponibles chez les opérateurs de téléphonie mobile et dans 4.300 points de vente de revendeurs.

Le document est déloyal a estimé Qualcomm qui a à nouveau saisi le tribunal munichois. Ce dernier a suivi le fondeur, demandant à Apple de supprimer une partie considérée comme litigieuse du communiqué. Il a estimé que celui-ci était trompeur, car le jugement de décembre avait également ordonné au fabricant de rappeler les produits alors disponibles chez les revendeurs. « Le communiqué contient des déclarations au moins potentiellement trompeuses quant à la disponibilité des marchandises », ont écrit les juges. « La déclaration donne l’impression d’une disponibilité illimitée. »

Sollicité par nos confrères, Apple n’a pas répondu aux courriels et aux appels téléphoniques. De son côté, un porte-parole de Qualcomm a déclaré que l’injonction « parlait d’elle-même ».

Précisons que le communiqué de presse d’Apple contenait deux paragraphes. Le premier, qui n’a pas été contesté par Qualcomm, indiquait que la ligne de conduite du fabricant de puces nuisait à l’innovation et aux consommateurs.

Toujours selon Bloomberg, il semble que les relations entre les deux entreprises ont été envenimées par des soupçons de fuites de code chez Apple. Qualcomm estime en effet que la firme de Cupertino n’a pas assez protégé certaines informations confidentielles, permettant la fuite d’une partie du code, laquelle aurait été récupérée par Intel pour la fabrication des iPhone en 2017.