Le couple franco-allemand fait un pas de plus dans l’harmonisation du cadre de cybersécurité. Le directeur de l’ANSSI Guillaume Poupard et son homologue du BSI Arne Schönbohm, ont signé un accord de reconnaissance mutuelle des certificats de sécurité pour les schémas CSPN (Certification de Sécurité de Premier Niveau) et BSZ (Beschleunigte Sicherheitszertifizierung / Certification de sécurité accélérée).

Dès son entrée en vigueur, les certificats valides et publics déjà délivrés seront reconnus en France comme en Allemagne, tandis que les prochains le seront dès leur publication. L’ANSSI et la BSI veulent par ailleurs continuer de renforcer leur coopération en mettant en place un cadre normalisé pour les échanges techniques sur la poursuite de l’harmonisation et le développement de leurs schémas réciproques.

« Cet accord représente un pas supplémentaire vers l’harmonisation globale des schémas de certification s’appuyant sur dans un délai d’évaluation prédéterminé. La norme européenne FiTCEM (Fixed Time Cybersecurity Evaluation Methodology), en cours d’élaboration, permettra d’étendre au niveau européen l’harmonisation de ces pratiques, notamment via la création d’un système européen de certification basé sur le Cybersecurity Act », commente l’ANSSI dans un communiqué.