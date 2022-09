Au terme de deux journées de compétition à Vienne, l’équipe française se hisse à la troisième marche du podium du challenge européen de la cybersécurité. Organisé par l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA), l’European Cybersecurity Challenge (ECSC) oppose des équipes nationales composées de jeunes hackers éthiques, âgés de 14 à 25 ans. 28 pays européens et 5 pays invités participaient cette année à la 8e édition de ce challenge.

Les joueurs de l’équipe France avaient été sélectionnés lors du France Cybersecurity Challenge (FCSC) organisé par l’ANSSI. Au niveau national comme européen, l’enjeu est de repérer de nouveaux et jeunes cyber talents et de les encourager à faire carrière dans la cybersécurité. Les meilleurs étaient réunis à Vienne pour se mesurer à travers une série de 18 défis à résoudre le premier jour et en épreuve attaque/défense le second. L’équipe du Danemark s’est imposée cette année devant les Allemands et les Français.

« C’est grâce à sa capacité à être agile et solidaire en faisant face à chaque défi que notre Team France signe un nouveau succès à l’European Cybersecurity challenge, en incarnant nos valeurs et en participant à notre rayonnement au niveau international », a salué Guillaume Poupard, le Directeur général de l’ANSSI dans un communiqué.

La prochaine édition du challenge aura lieu à Hamar, en Norvège, du 23 au 28 octobre 2023

Crédit photo : David Bohmann