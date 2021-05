Jusqu’à présent la Chine était considérée comme le paradis des mineurs de Bitcoin, particulièrement nombreux sur son territoire. Le pays risque de devenir un enfer pour eux.

C’est ce que rapportent nos confrères de The Register qui s’appuient sur un document du Comité de stabilité financière et de développement du Conseil d’État, un organe chargé de la gestion des risques dans le système financier chinois. Le texte indique qu’il est temps de « réprimer le comportement d’exploitation et de négociation de Bitcoin » car la crypto-monnaie pourrait introduire des risques externes ou de l’inflation, ou les deux.

Ce document a été publié quelques jours à peine après que trois associations chinoises : l’Internet Finance Association chinoise, l’Association bancaire et l’Association de paiement et de compensation aient publié un communiqué commun interdisant aux banques d’offrir un accès aux investissements en crypto-monnaie, et aux plateformes Web d’héberger les opérations des sociétés de crypto-monnaie et de la publicité pour ces activités. Sans préciser la nature des pénalités ou des peines encourues, le document indique que la Chine « punira sévèrement » ces activités désormais illégales.

La déclaration est une nouvelle marque de l’hostilité croissante du envers les activités de services financiers menées par les géants du Web locaux. Le signe le plus visible de cette hostilité a été l’annulation de l’introduction en bourse d’Ant Group, l’ancienne filiale d’Alibaba fondée par Jack Ma qui gère la solution de paiement sur internet Alipay. Il est par ailleurs fort probable que les géants chinois d’internet Alibaba, Tencent et Baidu ne seront pas autorisés à lancer de nouvelles activités financières sans un contrôle rigoureux du gouvernement chinois. Comme le rapportait il y a quelques mois un éditorialiste, à propos de l’introduction en bourse d’Ant Group : « Jack Ma n’est pas le patron, le vrai chef s’appelle Xi Jinping ».

La déclaration chinoise a provoqué un nouveau plongeon du Bitcoin, déjà bien malmené après qu’un tweet d’Elon Musk ait annoncé que Tesla suspendait la faculté d’acquérir des véhicules en bitcoin en raison de l’impact environnemental de la cryptomonnaie. Cette dernière a ainsi perdu 25% de sa valeur en sept jours avant de reprendre de la vigueur lundi.