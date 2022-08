Le fournisseur de services d’infrastructure informatique annonce vouloir aider les entreprises à se remettre sur pied après un incident cyber, y compris une attaque par rançongiciel, en proposant de la consultation, à distance ou sur site, notamment pour établir, mettre en œuvre et évaluer des plans de reprise d’activité.

« Nous devons passer de la simple sécurité à la cyber-résilience. Les secteurs public et privé ont besoin des deux, car aujourd’hui, la question n’est plus de savoir si les cyberattaquants vont percer nos défenses, mais quand ils vont le faire et quels dégâts ils vont causer », déclare Kris Lovejoy, responsable de la sécurité et de la résilience chez Kyndryl, dans un communiqué.

Selon le communiqué, le service proposé « va au-delà des services classiques d’intervention en cas d’incident, qui fournissent des outils d’investigation, mais ne prennent généralement pas en charge les actions de récupération comme la définition des processus de reprise sur la base des analyses effectuées, le redéploiement des applications, la restauration des données ou le nettoyage des systèmes, qui sont des tâches essentielles ».

Confronté au déclin de son activité d’infogérance d’infrastructures traditionnelles, Kyndryl annonçait en avril dernier l’expansion de son alliance mondiale avec Dell Technologies, notamment pour fournir des capacités de cyber-résilience face aux ransomwares avec un service Cyber Incident Recovery basé sur la solution PowerProtect Cyber Recovery de Dell.