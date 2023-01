Kub, leader français du secteur de la décontamination des périphériques amovibles, confirme sa position d’acteur de référence sur le marché en annonçant une croissance de plus de 15% de son chiffre d’affaires.

Kub commercialise des stations blanches souveraines qui permettent de protéger les équipements informatiques des infections émanant de périphériques amovibles. Solution innovante, le Kub (dans ses différentes versions) se gère simplement et permet de bloquer tous les périphériques externes n’ayant pas été analysés. Connecté aux technologies Antivirus et solutions de détection des vulnérabilités les plus avancées, le KUB répond donc aux exigences de sécurité des organisations les plus exigeantes et sensibles.

Ce positionnement unique sur le marché a permis à Kub de faire la différence et de signer 40 nouveaux clients en 2022 auprès de groupes de premier plan dans l’ensemble des secteurs d’activité. Cette performance unique s’explique aussi par l’évolution de la gamme de produits développée par l’entreprise. Dans ce contexte, Kub propose désormais une gamme de stations blanches étendues qui s’articule autour de quatre offres : la Console, le Totem, le Satellite et le Kub Mobile.

Christophe BOUREL, CEO de Kub « Cette nouvelle croissance met en avant notre capacité à concevoir et commercialiser des stations blanches innovantes qui répondent en tout point aux attentes de nos différents clients. Nous allons continuer notre trajectoire et étoffer nos produits en tissant de nouvelles alliances industrielles, par exemple récemment avec GLIMPS. Kub est le choix de référence pour les organisations qui souhaitent utiliser des stations blanches éprouvées et souveraines. »