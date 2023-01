Komposite enregistre une forte accélération de ses services de gestion de données

Sur l’année écoulée, l’intégrateur de solutions de stockage annonce avoir enregistré une augmentation de 140% de ses prestations de services sur son activité de gestion de données. Une activité démarrée de zéro il y a cinq ans et qui représente aujourd’hui environ la moitié de son chiffre d’affaires (28 M€ pour l’exercice 2021-2022 clos le 30 juin 2022, soit +27%).

Une activité qui recouvre la conception, la vente, la mise en œuvre et la fourniture de services d’accompagnement autour des bases de données, logiciels de bases de données, entrepôts de données, lacs de données, etc. Les services représentent le quart de cette activité. Et parmi ces services, les plus dynamiques sont les services d’accompagnement, notamment le maintien en condition opérationnelle et le support.

« La croissance de ces services est tirée par la migration des infrastructures des clients, et notamment de leurs bases de données, vers le Cloud, explique David Dariouch, directeur technique associé de Komposite. Des projets qui génèrent beaucoup de services d’accompagnement pour optimiser et maintenir leurs bases de données en environnement cloud.

Sur cette activité gestion de données, son partenaire principal est Oracle. C’est celui sur lequel la société investit le plus, devant Microsoft, son autre partenaire.

Le succès de cette activité doit beaucoup à l’essor de la souscription. S’appuyant sur sa double compétence infrastructures et gestion de données, Komposite vend de plus en plus de bases de données sous forme de service, avec un coût calculé à la machine virtuelle ou à l’application. Un modèle qui le pousse à proposer des plateformes standardisées et à les industrialiser dans une logique de plateformisation.

Komposite revendique désormais une trentaine de consultants techniques (sur un effectif d’une cinquantaine de personnes, hors activité de régie) répartis à 50-50 entre ses services d’infrastructures et ses services de gestion de données. Sur l’année en cours, l’intégrateur espère augmenter encore la part des services dans son chiffre d’affaires en continuant de recruter des experts techniques.