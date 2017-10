Ayant fait le choix d’une distribution totalement indirecte, la startup Klood, qui édite des solutions de visioconférence adaptées aux nouveaux usages collaboratifs, vient de nommer un directeur channel France. Son choix s’est porté sur Aymerick Merveilleux du Vignaux. Dans le cadre de sa mission, celui-ci devra développer le réseau de partenaires intégrateurs, distributeurs et prescripteurs de la société. Il va donc développer des synergies avec le réseau de partenaires existant et tisser de nouvelles alliances stratégiques avec des acteurs de premier plan provenant d’horizons plus élargis tels que l’informatique, la bureautique ou les telcos.

Avant de rejoindre la jeune pousse, Aymerick Merveilleux du Vignaux a travaillé dans des structures comme Orange, Hypcom Technologies, Comiris Group ou encore ViaDirect, où il a développé un réseau de partenaires reconnu sur le marché. Aymerick Merveilleux du Vignaux, 48 ans, est diplômé de l’EDC Paris, d’un 3ème cycle de l’ISG ainsi que d’un MBA de l’ESSEC.

« Développer notre réseau de distribution est un axe-clé pour accélérer notre croissance et accéder à de nouvelles opportunités. Nos partenaires peuvent de leur côté se distinguer en présentant une solution unique et innovante qui est à ce jour déployée chez de nombreux clients. Les offres klood leur permettent de proposer des services à valeur ajoutée et ainsi accentuer leur avantage concurrentiel sur leur marché. Notre stratégie de vente 100 % indirecte est un axe fort qui nous permet de tisser des alliances profitables avec notre réseau », affirme Aymerick Merveilleux du Vignaux dans un communiqué.