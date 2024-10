L’éditeur et intégrateur des Hauts de Seine acquiert le cabinet de conseil parisien pour une somme non divulguée. Il s’agit de la première acquisition de l’ESN depuis la prise de participation minoritaire de la société d’investissement MBO+ en 2021 dans la branche Services du groupe.

Les 35 consultant·e·s d’Alenium Consultants vont rejoindre les 930 salarié·e·s de Klee Group. Klee Group comptera alors 120 consultant·e·s spécialisé·e·s. Le groupe ambitionne de se renforcer dans le secteur public et se targue d’avoir obtenu les labels Ecovadis Platinum et Numérique Responsable (niveau 2) de l’agence Lucie. Le groupe est également signataire de la charte Planet Tech’Care et membre du Pacte Mondial des Nations Unies.

Alenium Consultants cite parmi ses clients l’Agence nationale de l’habitat, Sorbonne Université, le Ministère des Transports, Ile de France Mobilités et la SACEM tandis que Klee Group cite Klépierre, Dalkia et Saint-Gobain ou encore le Ministère des Solidarités et de la Santé et la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

« Rejoindre Klee Group est une étape importante pour Alenium Consultants. Nous partageons la même vision et les mêmes valeurs d’excellence, et ce rapprochement nous donne les moyens de développer des solutions encore plus innovantes pour nos clients », déclare Jean-Marie Porte, directeur général d’Alenium Consultants, dans un communiqué.

La société de conseil Alenium Consultants a été créée en 2003 et affichait un chiffre d’affaires d’un peu plus de 5 millions d’euros en 2023. Klee Group a été fondée en 1987 par Thibaud Viala, Yves Weisselberger et Samir Khanfir. L’ESN revendiquait un chiffre d’affaires annuel de 128 millions d’euros en 2023. Elle précise être en croissance de plus de 15% en moyenne ces trois dernières années.