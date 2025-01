L’opérateur et MSSP français ITS Integra promeut Frédéric Morio au poste de directeur commercial pour succéder à Francky Clément, parti chez Constellation. Par ailleurs, Thibault Paul-Joseph prend la tête d’une nouvelle direction qui rassemble la gestion des appels d’offre, le recrutement de nouveaux partenaires et l’animation des partenaires stratégiques, dont CA, Cisco, Nutanix, Citrix, Dell, EMC ou encore IBM.

Avant cela, Frédéric Morio (cf. photo) était le responsable commercial et développement d’ITS Integra depuis 2018 et Thibault Paul-Joseph était le responsable commercial dédié aux partenaires depuis 2019. « C’est une évolution évidente pour Frédéric et Thibault qui fonctionnaient déjà très bien en binôme auparavant. Leur long historique chez ITS Integra ainsi que leur expertise avérée dans nos métiers seront précieux pour faire face aux défis de 2025 et au-delà », déclare Geoffroy de Lavenne, directeur général de ITS Integra, dans un communiqué. « Ils sont très complémentaires. Je n’ai aucun doute sur le succès de leur collaboration et me réjouis d’avance du vent de fraicheur qu’ils apporteront au comité de direction ».