Une nouvelle étape franchie

Pour ITS Integra, c’est la suite logique après un rapprochement initié courant 2022. En effet, l’Infogéreur et Opérateur Cloud avait postulé pour adhérer au programme Expert Advantage Partner de Broadcom, sur le portefeuille Automation (AOD) de l’éditeur.

Soucieux de mieux servir ses clients à travers un réseau de partenaires à l’expertise reconnue, Broadcom a mis en place ce programme très sélectif. Les avantages pour les fournisseurs de services admis sont nombreux. Ils ont notamment accès aux ressources de formation continue et aux licences de test. Ils gagnent également une meilleure visibilité dans l’écosystème de partenaires.

Ainsi, cela permet également aux clients de trouver les meilleures compétences du marché pour les aider dans leurs projets. Ils peuvent alors tirer un maximum de bénéfices de leur solution AOD (Autosys, Automic, $Universe, dSeries). La base installée est très importante. Elle représente un vivier dynamique d’opportunités pour ces partenaires.

L’excellence comme exigence

Intégrer le programme Expert Advantage Partner nécessite d’y être invité par Broadcom. L’éditeur sélectionne ses meilleurs partenaires. Le programme cible différentes activités : distribution, consulting, intégration et services managés. Outre le fait d’être déjà un partenaire reconnu, les critères comprennent : l’engagement sur des clients stratégiques, une expertise sur le marché local, des compétences avérées et certifiées, et la volonté de travailler étroitement avec les équipes de Broadcom situées en France et ailleurs.

Pour faciliter la mise en relation des clients avec un partenaire Expert, il suffit de se rendre sur un outil appelé « Expert Advantage Partner Finder » accédant ainsi aux profils publics des meilleurs partenaires recensés. Ceux-ci peuvent enrichir leur page dédiée avec des cas clients, des témoignages, des présentations multimédias et autres ressources. Il est également possible de proposer des solutions directement sur la place de marché intégrée.

De belles perspectives pour ITS Integra

Pour Jan Gabriel, Directeur Alliances et Marketing ayant piloté le processus d’adhésion, cela représente une reconnaissance d’un travail de longue haleine.

« Nous savions que le chemin était long puisqu’il faut « montrer patte blanche » tout au long des étapes. Les validations se font au plus haut niveau de la Direction de Broadcom. Nous avons réussi grâce à nos formidables équipes d’experts qui ont réellement su impressionner nos différents interlocuteurs de Broadcom. Cela a rendu mon travail finalement assez simple. Bravo à tous les collègues ayant participé et contribué ! »

Rejoindre la communauté très fermée des partenaires Expert était un objectif fort sur 2023 pour David Barrat, Directeur de la practice Automation chez ITS Integra. « Même si nous intervenons sur les solutions de divers éditeurs, nous avions à cœur de renforcer encore plus les liens avec Broadcom afin de valider notre investissement important sur les suites AOD de l’éditeur. Cela représente pour nous une formidable opportunité de business, d’autant plus que Broadcom, à travers l’EAP, met la satisfaction client au centre des relations. C’est l’indicateur-roi puisque notre succès se construit sur le fait que nos clients font appel à nous régulièrement pour les aider. Je considère que nous avons la chance d’avoir des compétences pratiquement uniques sur le marché ; compétences désormais reconnues par Broadcom. »