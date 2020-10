Le monde est en train de traverser une crise économique notable. La cause, la pandémie de Covid-19 qui a pris tout le monde de court. Chaque gouvernement a dû faire face à cette crise en débloquant des fonds importants pour que de nombreux secteurs d’activité puissent survivre à cette crise . Bien avant cela, beaucoup d’entreprises avaient décidé de se lancer dans la transformation numérique. Pour certaines, les coûts alloués à ces changements étaient colossaux. Mais aujourd’hui, qu’en est-il exactement ? Comment les entreprises gèrent-elles la situation actuelle et surtout, ont-elles réduit les coûts dans ce domaine ?

La pandémie n’a pas eu raison de la transformation numérique

C’est grâce à une enquête réalisée par l’IFS entre le mois d’avril et le mois de mai 2020 que nous pouvons nous rendre compte à quel point la transformation numérique est un domaine très important pour la majorité des entreprises. En effet, 70 % des sondés ont exprimé leur désir de maintenir des dépenses similaires dans ce domaine. Certaines entreprises ont même déclaré vouloir investir encore plus d’argent dans la transformation numérique.

En comparaison, seulement 19 % des participants à l’enquête ont expliqué vouloir réduire les coûts investis dans la transformation digitale. En se concentrant plus en détail sur les résultats de cette étude, on peut remarquer que le secteur du bâtiment semble très intéressé et prêt à investir de l’argent durant cette année. Le bâtiment représente 75 % des participants (contre 37 % pour l’énergie et les services publics et 35 % pour la distribution).

Si cette enquête concerne le monde entier, en ce qui concerne la France, les résultats sont un peu plus nuancés. Concrètement, 54 % des Français ayant été interrogés affirment maintenir ou augmenter leurs dépenses dans le domaine digital.

Mais pourquoi un tel engouement ?

Atténuer les conséquences de la pandémie grâce à la transformation digitale

Pour la majorité des entreprises, la transformation digitale représente un tremplin pour pouvoir sortir de cette crise financière et économique. Afin de pouvoir anticiper les éventuelles pertes financières liées à la pandémie dans le monde, les entreprises misent tout sur l’ère du digital. Toutefois, elles attendent beaucoup du retour sur investissement (ROI). La raison est simple, les conséquences d’un échec dans ce domaine sont assez grandes. 34 % des personnes qui ont répondu à cette enquête disent que leur entreprise a mis environ trois ans pour se relever après avoir échoué dans un projet.

Que ce soient les entreprises françaises ou les entreprises anglaises, américaines ou australiennes, toutes s’accordent à dire que la transformation numérique est l’avenir. Mais que le retour sur investissement et la réussite des projets sont primordiaux pour assurer la pérennité de l’entreprise.

Cette étude met en évidence un point relativement important : la France est encore un peu à la traîne par rapport aux autres pays, en ce qui concerne la transformation numérique. Beaucoup de Français sont encore réticents à ces changements ou craignent de ne pas avoir suffisamment de retours sur investissement. Certains pays ont fait le pari de se lancer dans la transformation digitale bien avant les Français et peuvent donc affirmer, comme on peut le voir avec cette enquête, que le digital est un levier qui va leur permettre de mieux gérer la période post-pandémie. Les Français prêtent une grande importance à la réussite de leurs projets, c’est pour cela qu’ils sont moins nombreux à vouloir augmenter leurs dépenses dans ce domaine.

À noter toutefois que cette enquête ne montre pas le faible nombre de Français ayant investi dans la transformation numérique, mais plutôt le faible taux d’entreprises françaises souhaitant augmenter leurs dépenses depuis la pandémie.

Par Thibault Finck chez celge.fr