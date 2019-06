Intel a signé un accord portant sur l’acquisition de Barefoot Networks, un leader émergent dans le domaine des commutateurs Ethernet et des logiciels pour datacenters. Les conditions financières de la transaction ne sont pas dévoilées. Basé à Santa Clara en Californie, Barefoot Networks est soutenu depuis sa création en 2013 par des investisseurs de premier plan tels que Andreessen Horowitz, Lightspeed Venture Partners, Sequoia Capital, Goldman Sachs, AT&T, Dell, Google, Alibaba et Tencent.

La jeune pousse dispose d’une expertise approfondie dans les architectures de réseaux cloud, les chemins de données haute vitesse programmables P4, le développement de commutateurs silicium, les compilateurs P4, les drivers, la télémétrie réseau et les réseaux programmables en général.

Cette acquisition permettra à Intel de se développer sur le marché des composants réseaux destinés aux datacenters hyperscales, aujourd’hui chasse gardée de Broadcom. « Nous nous demandons toujours comment nous pouvons mieux permettre à nos clients d’exploiter le potentiel de leurs données en les déplaçant, les stockant et les traitant avec la rapidité et l’efficacité nécessaires », déclare dans un communiqué Navin Shenoy, vice-président exécutif et directeur général du Data Center Group d’Intel (deuxième à partir de la gauche sur la photo). « Un élément essentiel de l’équation consiste à fournir des interconnexions de centres de données capables de répondre aux besoins extraordinaires et croissants de nos clients. C’est pourquoi l’interconnexion est l’un des six piliers technologiques dans lesquels nous investissons pour servir nos clients. »

Un fois l’acquisition clôturée, ce qui devrait être fait au troisième trimestre, l’équipe de Barefoot, sous la houlette de son CEO actuel Craig Barratt (à droite sur la photo), rejoindra les bureaux d’Intel.