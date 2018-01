Lors de la présentation des résultats annuels de la société aux investisseurs, le CEO d’Intel, Brian Krzanich a annoncé la livraison cette année de puces intégrant des corrections contre les vulnérabilités Spectre et Meltdown. Aucune date n’a été précisée. D’ici-là de nouveaux patchs sont en cours de développement. Là non plus aucune date n’a été fournie mais cela devrait être plus rapide.

En attendant, pour annuler les effets du correctif actuel du fondeur censé neutraliser Spectre (démarrage intempestif), Microsoft propose un patch à télécharger pour les machines équipées de Windows 7, Windows 8.1 et Windows 10. L’utilisateur se trouve ainsi à la case départ et devra attendre la nouvelle version du correctif d’Intel pour être totalement en sécurité. Du moins on l’espère.