En partenariat avec l’Etat de New York, IBM va investir 2 milliards de dollars afin de stimuler la croissance des technologies émergentes. Une bonne partie de cet argent sera consacré à un nouveau centre de recherche sur l’intelligence artificielle.

Le centre AI Hardware situé sur le campus du SUNY Polytechnic Institute à Albany, dans l’État de New York, se concentrera sur la recherche, le développement, le prototypage, les tests et la simulation sur puce axées sur l’intelligence artificielle, explique Big Blue dans un communiqué. « Une fois créé, le centre AI Hardware constituera le noyau d’un nouvel écosystème de partenaires de recherche et commerciaux et renforcera la position de la capitale de la région en tant que « Tech Valley », un centre mondial pour la recherche et le développement innovants », précise le document.

« L’intelligence artificielle transformera le monde de manière spectaculaire dans les années à venir. IBM repousse les frontières de l’IA plus rapidement, au profit de l’industrie et de la société. En développant notre partenariat avec l’État de New York, nous créons un centre mondial de recherche sur le matériel destiné à l’IA, doté d’un écosystème pour innover, incuber et diriger le développement de technologies de rupture »,complète dans le document Mukesh Khare, vice-président, Semiconductor & AI Hardware au sein d’IBM Research.

Rappelons qu’IBM à son siège à Armonk dans ce même Etat de New York.